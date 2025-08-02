نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم حفل جديد لمدرسة الإنشاد الديني مع الشيخ محمود التهامي بالأمير طاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى الحفاظ على الفنون التراثية وتعزيز حضورها في الفضاء الثقافي المعاصر، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، مساء اليوم السبت الموافق 2 أغسطس، حفلًا جديدًا لمدرسة الإنشاد الديني التابعة للصندوق، وذلك بقصر الأمير طاز بالخليفة، تحت إشراف المنشد الشيخ محمود التهامي.

حفل لمدرسة الإنشاد الديني التابعة لصندوق التنمية الثقافية

يأتي الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التي يحتضنها الصندوق ضمن برنامجه الثقافي "انتوا.. قلبُ الحكاية"، والذي يسعى إلى إحياء وتوثيق أشكال التعبير الفني المرتبطة بالذاكرة الثقافية المصرية، ومن بينها فن الإنشاد الديني، الذي يُعد أحد أبرز ملامح التراث الروحي والفني في مصر.

مدرسة الإنشاد الديني

تُعد مدرسة الإنشاد الديني، التي يشرف عليها الشيخ التهامي، من المبادرات الفنية التي يدعمها الصندوق، بهدف إعداد جيل جديد من الموهوبين في هذا المجال، من خلال تقديم تدريب متخصص يجمع بين تقاليد الأداء الفني ومبادئ التجويد واللغة، في إطار أكاديمي منظم.

تفاصيل الحفل

يُقام الحفل في قصر الأمير طاز، أحد المراكز التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والذي يُستخدم بوصفه فضاءً ثقافيًا مفتوحًا لإحياء الفنون التراثية وإتاحتها للجمهور العام، ضمن رؤية تُعلي من قيمة استثمار المباني التاريخية في خدمة الثقافة والإبداع.