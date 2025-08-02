نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي وليلة غناء مصرية مميزة على المسرح الجنوبي في جرش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جاء إلى مهرجان جرش للمرة الثانية ليلتقي عشاق صوته بين أعمدة جرش التاريخية التي تهتز طربًا مع كل نغمة يرددها مع جماهيره التي حيته بحرارة وإعجاب، وقد رددت أغانيه معه فبدت كأنها كورال موسيقي متقن.



حماقي لون آخر وصوت مختلف جاء يحمل صفاء النيل وروعة الأهرامات وحضارة آلاف السنين.



وفي الليلة قبل الأخيرة للمهرجان كان الموعد مع صاحب أغنية ما بلاش، وعزفت الفرقة موسيقى أغنية نفسي أبقى جنبه، وأضاء الجمهور الأجهزة الخلوية انسجامًا مع معاني الأغنية.

الأغاني التي قدمها حماقي في الحفل

وتعالت الصرخات في المدرجات من الصبايا والشباب، وحيا حماقي الجمهور قائلًا لهم: “وحشتوني”، بعدها قدم حماقي أغنية "عندك"، ومع زيادة صرخات الجمهور استجاب وقدم أغنية "حلوة وبتحلي"، ثم غنى "لا ملامة"، وبعدها قدم أغنية "ما بلاش"، وأغنية " ادرنالين "، وأغنية "أحلى حاجة فيك ".