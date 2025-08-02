أنغام الطرب الأصيل في ليالي "صيف بلدنا" بمطروح

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصلت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج الأنشطة الصيفية لوزارة الثقافة، وتستمر أنشطته المتنوعة حتى نهاية أغسطس الحالي.

عرض فني لفرقة أبو قير للموسيقى العربية

وشهد مسرح النادي الاجتماعي عرضا فنيا لفرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، أطربت خلاله الجمهور بمجموعة من الأغاني الطربية الخالدة التي تنتمي إلى زمن الفن الجميل، من بينها: "حلوين من يومنا والله"، "زي الهوا"، "بهية"، "طاير يا هوا"، "آه يا لالي"، "ده هي"، "قدك المياس"، "التوبة".

حضر الفعالية نهلة عبد القادر، مدير عام فرع ثقافة مطروح، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وجمهور كبير من أهالي مطروح والمصطافين.

وفي إطار دعم الفنون التشكيلية للأطفال، نظمت الفنانة شيماء الواعي ورشة فنية في فن الفسيفساء باستخدام الفوم، شارك فيها عدد كبير من الأطفال، حيث تعلموا تقنيات تقطيع الفوم إلى أشكال صغيرة وتوظيفها داخل الرسمة الأصلية لإبراز التنوع اللوني.

كما شهدت الفعاليات استمرار الإقبال على معرض الكتاب المقام على هامش المهرجان، والذي يضم أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة، في خطوة تهدف إلى تشجيع القراءة وتعزيز الوعي الثقافي بين جمهور المحافظة وزوّارها.

صيف بلدنا 5

ويقام مهرجان "صيف بلدنا 5" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بقيادة محمد حمدي، وفرع ثقافة مطروح.

عروض مجانية يومية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية

ويواصل المهرجان تقديم عروض مجانية يومية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، إلى جانب ورش فنية مفتوحة للأطفال والكبار، بهدف نشر البهجة وتعزيز الانتماء الثقافي، وتعريف الجمهور بالفلكلور المصري الأصيل على أرض مطروح، تلك المحافظة الساحلية ذات الطابع التراثي المميز.

