نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. محمد العربي من نجم الشاشة إلى الاعتزال والتفرغ للحياة البسيطة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - وُلد الفنان محمد العربي في الثاني من أغسطس عام 1946 بالقاهرة، وسط أسرة فنية عريقة، فهو نجل الفنان عبد البديع العربي، وشقيق الفنان وجدي العربي، والإعلامية المعتزلة كاميليا العربي، منذ صغره كان محاطًا بالأجواء الفنية، مما شجعه على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث حصل على بكالوريوس التمثيل عام 1973.

انطلاقته مع الكبار

بدأت رحلة محمد العربي الحقيقية مع المخرج الكبير صلاح أبو سيف، الذي منحه أول أدواره السينمائية في فيلم "حمام الملاطيلي"، العمل الذي أثار جدلًا واسعًا وقتها. أثبت العربي موهبته منذ اللحظة الأولى، ما فتح له أبوابًا واسعة في عالم السينما والتلفزيون.

أعمال بارزة في مشواره

قدّم محمد العربي خلال فترة السبعينيات والثمانينيات مجموعة كبيرة من الأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا في وجدان الجمهور، من أبرزها:

• فيلم "الرسالة" مع المخرج مصطفى العقاد

• "صوت الحب"

• "عنتر فارس الصحراء"

• "السكرية"

• "تمضي الأيام"

كما شارك في العديد من المسلسلات المتميزة مثل "قيس ولبنى"، "محمد رسول الله"، و"الزهور لا تموت".

قرار الاعتزال والتحول في مسار حياته

في عام 1989، قرر محمد العربي اعتزال التمثيل نهائيًا، معتبرًا قراره "توبة عن الفن"، واختار أن يسلك طريقًا مختلفًا بعيدًا عن الشهرة.

بدأ مشروعًا صغيرًا كمحل حلواني، ثم حوله إلى مكتبة، قبل أن يستقر به الحال ويفتتح مزرعة، ليعيش حياة بسيطة هادئة بعيدًا عن الأضواء.

حياته الشخصية والعائلية

تزوج الفنان محمد العربي مرتين، الأولى من الفنانة اللبنانية نادية أرسلان، لكن الزواج لم يستمر طويلًا، ثم تزوج من الفنانة المعتزلة هناء ثروت، التي شاركته قرار الاعتزال، وأنجب منها ثلاثة أبناء: إيمان، غفران، ونور.

