نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الوحدة الوطنية".. لقاء ثقافي بالأقصر ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، عددا من الفعاليات الثقافية بمحافظة الأقصر، عبر فرع ثقافة الأقصر، استكمالا لمشاركتها في مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"

واستضاف قصر ثقافة الطارف لقاء ثقافيًا بعنوان "الوحدة الوطنية" ألقتها الشاعرة والكاتبة مريم توفيق، والتي تناولت خلالها محاور مهمة حول دور مصر التاريخي والراهن في ترسيخ مفاهيم الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن قيم التعايش والمحبة والسلام هي مكونات أصيلة في الوجدان المصري، وأن التنوع الديني والثقافي ظل دائمًا مصدرًا للقوة، لا للفرقة.

وشهد اللقاء حضور الشيخ محمود الشوا، إمام وخطيب ساحة الشيخ الطيب، والشيخ حسان محمد عبد القادر، مدير إدارة أوقاف القرنة، إلى جانب د. سيد طواب مدير الشئون الاجتماعية، والعديد من المثقفين والأدباء ورواد القصر.

قصائد شعرية

وخلال اللقاء، ألقت الكاتبة مجموعة من قصائدها الشعرية التي لاقت استحسان الحضور، كما استعرضت تجربتها الأدبية والموضوعات التي تناولتها في كتبها، موضحة دوافعها للكتابة، ودور الأدب في نشر قيم التنوير والوعي المجتمعي، كما قامت بتوزيع عدد من إصداراتها على الحضور.

وفي ختام الفعالية، توجه مدير قصر ثقافة الطارف، حسان علي محمد، بالشك إلى الكاتبة على إسهامها النوعي، مؤكدا أن قصور الثقافة ستظل منابر مفتوحة لكل فكر مستنير وقلم مبدع، وأقيمت الفعالية في إطار أنشطة فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، وإقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب.

