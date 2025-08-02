نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني يشارك بمسرحية "كازينو" ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ18 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان كريم الحسيني نشاطه الفني المكثف في مجال المسرح، حيث يستعد لتقديم تجربة مسرحية مميزة من خلال مشاركته في بطولة عرض "كازينو"، والذي يدخل المنافسة الرسمية ضمن فعاليات الدورة الـ18 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والمقرر انطلاق عروضه يومي السبت والأحد المقبلين 2 و3 أغسطس على مسرح السلام بالقصر العيني.

ويُعد عرض "كازينو" واحدًا من العروض التي ينتظرها عشاق المسرح بشغف، لما يحمله من طابع خاص يجمع بين الحداثة والأسلوب الفني المبتكر، حيث تم إنتاجه من قبل فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، ويأتي بتوقيع المخرج عمرو حسن الذي يسعى لتقديم رؤية بصرية وحركية جديدة تجذب الجمهور، وتضيف إضافة نوعية لموسم المسرح المصري.

تصريحات كريم الحسيني

وأعرب كريم الحسيني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الفني الكبير، مؤكدًا أن المهرجان القومي للمسرح المصري هو نافذة مهمة لكل صناع المسرح في مصر لتقديم أعمالهم أمام لجنة تحكيم متخصصة وجمهور متعطش للفن الراقي، مشيرًا إلى أن "كازينو" سيحمل للجمهور تجربة مسرحية مختلفة تجمع بين المتعة البصرية والرسالة الفنية العميقة.

تفاصيل المسرحية

ويشارك في بطولة العمل نخبة من فناني المسرح، من بينهم النجم محسن منصور، حيث يقدم الثنائي مع فريق العمل مجموعة من المشاهد القوية التي تمزج بين الدراما والتشويق بروح معاصرة، وسط ديكورات وإضاءة صُممت خصيصًا لتخلق أجواء "كازينو" المبهرة على خشبة المسرح.

الجدير بالذكر أن عرض "كازينو" يأتي ضمن حرص البيت الفني للمسرح على تقديم أعمال حديثة تعكس تطور الحركة المسرحية في مصر، وتدعم الطاقات الشابة والمواهب الفنية في مختلف عناصر العمل المسرحي، بدءًا من التمثيل مرورًا بالإخراج ووصولًا إلى العناصر التقنية.

هذا وسيتمكن جمهور المهرجان من حضور العرض يوم السبت 2 أغسطس في تمام الثامنة مساءً، على أن يتجدد اللقاء يوم الأحد 3 أغسطس في نفس التوقيت على مسرح السلام بالقصر العيني. كما وفّر القائمون على المهرجان إمكانية حجز التذاكر إلكترونيًا من خلال التطبيق الرسمي للمهرجان، لتسهيل تجربة الحجز والوصول إلى العروض المختلفة.