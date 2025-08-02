نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جان يامان يثير الجدل باعترافات صادمة: “أنا قبيح ومدمن”.. ويكشف أسرار سقوطه في فخ الشهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم التركي الشهير جان يامان مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور صادم شاركه عبر حسابه على “إنستجرام”، حيث خرج عن صمته ليروي تفاصيل معاناته مع الشهرة وانهياره النفسي بشكل غير مسبوق. وكتب يامان: “أنا عجوز، أنا قبيح، أنا تحت تأثير المخدّرات، أنا مدمن كحول، صحتي مدمّرة بسبب السجائر، لم أعد شخصًا يُحتذى به”.

تصريحاته المثيرة للجدل كشفت عن الوجه الآخر للحياة خلف الأضواء، حيث اعترف بأنه تغيّر ولم يعد الشخص المحترم الذي كان عليه يومًا، مشيرًا إلى أنّ سعيه وراء الشهرة أفسد مسيرته المهنية وأوقعه في أزمات أخلاقية ومعنوية عميقة. وأضاف: “أفسدت مسيرتي المهنية، أنا مُعجب بالمرأة الخطأ، كل شيء من أجل الشهرة، ترفاقاتي سيئة، لم أعد أثق، كل ما أفعله هو خدعة”.

كما هاجم جان يامان المحيطين به قائلًا إن من حوله يستغلونه فقط دون أن يهتم أحد بحقيقته أو ألمه، مؤكدًا أنه يعيش حالة من العزلة والانكسار الداخلي: “لا أحد يحبني، من حولي يستغلونني فقط، يجب أن أغير أصدقائي. أنا أناني وقح، أغشّ، أسرق، ماذا أيضًا؟” قبل أن يختم رسالته المدوية بتحدٍّ ساخر: “استمرّوا في النشر والتعليقات، سأنتظر الكارهين”.

تصريحات النجم التركي هزّت جمهوره الذي اعتاد مشاهدته في أدوار رومانسية وبطلًا لأشهر المسلسلات التركية، إذ عبّر العديد من المتابعين عن صدمتهم من صراحته القاسية، فيما اعتبر آخرون أنها صرخة طلب نجدة وسط دوامة الشهرة وضغوط النجوميةوبين موجة التعاطف والانتقاد، يبقى منشور جان يامان بمثابة إنذار صارخ عن الثمن الباهظ الذي قد يدفعه المشاهير في رحلة البحث عن الأضواء.