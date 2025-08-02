نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا شيحة تنضم إلى عالم الإثارة والغموض مع هند صبري وآسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة هنا شيحة إلى فريق عمل المسلسل الجديد المأخوذ عن رواية "دم على نهد" للكاتب إبراهيم عيسى، لتشارك النجميْن هند صبري وآسر ياسين في تجربة درامية مليئة بالإثارة والغموض، تحت قيادة المخرجة مريم أحمدي.

المسلسل يقدّم حبكة مشوقة تدور حول صحفية جريئة، تجسدها هند صبري، تتعقب سلسلة جرائم قتل ارتكبها شاب مضطرب نفسيًا يؤدي دوره آسر ياسين، بينما تدخل هنا شيحة على خط الأحداث بشخصية تحمل مفاجآت تغيّر مسار القصة وتزيد من حدة التشويق.

ويواصل صناع العمل حاليًا التحضيرات النهائية استعدادًا لبدء التصوير قريبًا، في انتظار أن يشهد الموسم الدرامي المقبل مواجهة تمثيلية قوية بين أبطاله الثلاثة.

اخر أعمال هنا شيحة

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هنا شيحة حكاية "ماتيجي نشوف" ضمن مسلسل "55 مشكلة حب"، لتعود هذه المرة في عمل مختلف يجمع بين الدراما النفسية والغموض.