أنغام تتصدر تريند جوجل بعد صورة مزيفة من المستشفى تشعل مواقع التواصل

القاهرة - محمد ابراهيم -

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية بصورة منسوبة للنجمة أنغام تظهرها على سرير مستشفى، وسط ادعاءات بأنها أول ظهور لها بعد خضوعها لعملية استئصال ورم من البنكرياس. الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة أثارت موجة من التعاطف والقلق بين جمهور صاحبة أغنية "أكتبلك تعهد"، حيث تداولها رواد السوشيال ميديا مع تعليقات تدعو لها بالشفاء العاجل، فيما اعتبر آخرون أن ملامحها في الصورة بدت مرهقة وتؤكد تدهور حالتها الصحية.

لكن المفاجأة كانت في أن الصورة التي تصدرت التريند على جوجل لم تكن حقيقية، إذ تبين لاحقًا أنها معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بالمطربة المصرية الشهيرة،ويبدو أن ناشر الصورة استغل قلق الجمهور على حالة أنغام الصحية لتحقيق الانتشار وجذب التفاعلات، قبل أن يتم كشف الحقيقة.

ويأتي هذا الجدل وسط استمرار حالة الاهتمام الجماهيري بأي خبر يخص أنغام، التي تعتبر من أكثر الأصوات النسائية تأثيرًا في العالم العربي، فيما ينتظر جمهورها أي تصريح رسمي يطمئنهم على صحتها بعد الأخبار الأخيرة المتداولة عن وضعها الصحي.