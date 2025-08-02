الموت يفجع المطربة أنغام

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الموسيقار محمد علي سليمان، والد النجمة أنغام، عن وفاة شقيقه محمود علي سليمان.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الوفاة حدثت داخل شقته ولا توجد أي شبهة جنائية ولم يكشف عن تفاصيل إضافية تتعلق بسبب الوفاة.

وفي الوقت الذي خيّم فيه الحزن على العائلة، كانت أنغام قد تألقت مؤخرًا على خشبة المسرح ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت باقة من أجمل أغانيها وسط تفاعل حار من الجمهور.

وقدمت خلال الحفل مزيجًا من أغانيها القديمة والجديدة، من بينها: "سيبك أنت"، "بنعمل حاجات"، و"ونفضل نرقص"، فيما نالت أغنية "بين البينين" تصفيقًا حارًا وتفاعلًا لافتًا من الحضور.