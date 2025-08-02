نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو مصطفى يرد على الهضبة: نجاحك تعبك وإبداعك يا عشرة العمر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

شهدت أجواء مهرجان العلمين الجديدة لحظة مميزة جمعت بين النجمين عمرو دياب وعمرو مصطفى بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومهما الأخير "ابتدينا "فخلال الحفل، حرص الهضبة على توجيه الشكر لصناع الألبوم الذين ساهموا في عودته القوية للمنافسة الصيفية، وخصّ بالشكر رفيق مشواره الفني الملحن عمرو مصطفى، مؤكدًا أن لمسته الخاصة كانت واضحة في العمل.

ولم يتأخر مصطفى عن الرد، حيث وجّه رسالة مؤثرة إلى دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: "حبيبي، أنا اللي بشكرك يا عشرة العمر.. النجاح ده تعبك ومجهودك، وكلنا سعداء إن الأغاني وصلت لقلوب الناس". وأضاف في رسالته إشادة بجميع المشاركين في الألبوم، مؤكدًا أن تعاونهم أعاد للأذهان أجواء الألبومات الذهبية التي أحبها الجمهور.

ويأتي هذا التفاعل بين الثنائي ليعكس قوة الشراكة الفنية التي قدّموا من خلالها أعمالًا خالدة، فيما ينتظر الجمهور مفاجآت جديدة تجمعهما خلال الفترة المقبلة، وسط حالة من الحماس على مواقع التواصل الاجتماعي التي أشعلها هذا الحوار العفوي بين النجمين.