نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يشعل العلمين ويخطف قلوب الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الهضبة عمرو دياب تريند محرك البحث جوجل بعد حفله الضخم في مهرجان العلمين الجديدة، الذي شهد حضورًا جماهيريًا قياسيًا حول الساحة إلى موجة من الفرح والطاقة الإيجابية وكعادته، أثبت عمرو دياب أنه النجم الذي لا تغيب شمس نجاحه، وأنه الرقم الصعب في عالم الموسيقى العربية منذ أكثر من أربعة عقود.

الحفل الذي أقيم مساء الجمعة لم يكن مجرد عرض غنائي، بل كان احتفالًا حقيقيًا بمسيرة فنان استثنائي جمع بين الأجيال على أغنياته. بدأ الهضبة الحفل بأغنية "يا أنا يا لأ" وسط تصفيق حار وهتافات جماهيرية، قبل أن يفاجئ الجمهور بعرض فيديو يوثق مشواره الفني منذ بداياته وحتى آخر ألبوماته، ليذكّر الجميع بتاريخ أسطورة لا تتكرر.

الهضبة لم ينسَ أن يوجه رسالة شكر خاصة لكل صناع ألبومه الجديد "ابتدينا"، مؤكدًا امتنانه لكل الشعراء والملحنين والموزعين الذين ساهموا في صناعة النجاح، مع إشارة خاصة إلى الملحن عمرو مصطفى الذي تعاون معه في أغنيتي "خطفوني" و"ابتدينا"هذه الأغاني حققت صدى واسعًا على السوشيال ميديا ورفعت اسم دياب إلى صدارة الترند فور انتهاء الحفل.

وخلال الأمسية، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية "يا بابا" التي عبّر دياب عن خوفه في البداية من عدم تقبلها بسبب كلماتها المختلفة، لكنه أعرب عن سعادته البالغة بعدما رددها الحضور عن ظهر قلب. في مشهد آخر يعكس العلاقة الخاصة بين النجم وجمهوره، أعلن دياب للمرة الأولى: "هعمل كل اللي أنتم عايزينه حتى لو مش طبعي"، ليثبت أنه ليس مجرد فنان يقدّم أغاني، بل أيقونة تلامس وجدان الملايين.

أصداء الحفل لم تتوقف عند أرض العلمين، إذ اجتاحت الصور والفيديوهات منصات التواصل الاجتماعي، لتتصدر هاشتاجات عمرو دياب و الهضبة محركات البحث في مصر والوطن العربي. محبو دياب تغنوا بجمال صوته وحضوره الطاغي، فيما اعتبره البعض أفضل حفلات الصيف حتى الآن، مؤكّدين أن الهضبة دائمًا ما يعرف كيف يحوّل أي أمسية إلى ذكرى خالدة.