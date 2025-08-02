نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداع مؤلم في بيت ميدو عادل.. وفاة شقيق زوجته في غزة والفنان ينعاه بدعاء مؤثر لأهل فلسطين في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

خيّم الحزن على الوسط الفني المصري مساء اليوم الجمعة، بعد إعلان الفنان ميدو عادل وفاة شقيق زوجته الأكبر الدكتور سامر الزنط المعروف باسم "سامر غريب عسقلاني"، والذي وافته المنية في مدينة غزة الفلسطينية بعد رحلة حياة تركت بصماتها في قلوب أسرته ومحبيه.

ميدو عادل عبّر عن حزنه العميق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر منشورًا مؤثرًا بدأه بالآية القرآنية:"بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، ثم تابع قائلاً:"انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذن الله شقيق زوجتي الأكبر د. سامر الزنط (سامر غريب عسقلاني) الذي وافته المنية في فلسطين بمدينة غزة اليوم الجمعة 2025/8/1، نسأل المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا الرحمة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر وعظيم السلوان، ويرحم كل أهل غزة ويحميهم يا رب من كل ابتلاء."

هذا النعي المؤثر تفاعل معه عدد كبير من محبي الفنان وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن تعاطفهم الكبير مع أسرته، مؤكدين تضامنهم مع كل العائلات الفلسطينية التي تعيش لحظات فقدان وألم في ظل الظروف القاسية التي تمر بها غزة.

ويُعد هذا الموقف الإنساني جزءًا من شخصية ميدو عادل الذي عُرف دائمًا بإنسانيته وتواضعه وحرصه على مشاركة جمهوره تفاصيل حياته العائلية في اللحظات السعيدة والحزينة على حد سواء.

وعلى الصعيد الفني، فقد شارك ميدو عادل مؤخرًا في مسلسل "حكيم باشا" بطولة النجم مصطفى شعبان، والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

العمل كان من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وشارك فيه نخبة من كبار نجوم الدراما المصرية، من بينهم سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، ومحمد نجاتي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم الشباب.