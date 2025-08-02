الهضبة عمرو دياب الأعلى استماعا فى توب شهر يوليو على أنغامي



القاهرة - محمد ابراهيم - نشرت أنغامي عبرت صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالتطبيق

الأغاني التى تصدرت الاستماعات فى معظم الدول العربية لشهر يوليو فى كلا من مصر، السعودية، العراق، الجزائر، المغرب، وتونس.

وتصدرت أغاني الهضبة عمرو دياب الاستماعات فى مصر حيث جاءت بالمركز الأول اغنية ( بابا ).. وبالمركز الثاني اغنية ( ماليش بديل ) وبالمركز الثالث اغنية ( ابتدينا ) وبالمركز الرابع اغنية ( شايف قمر ) وبالمركز الخامس ( ما تقلقيش )

فى السعودية جاءت أغنية ( كيفك ع فراقي ) لمحمد شاكر وفضل شاكر بالمركز الأول للاستماعات

وفى المركز الثاني تصدرت أغنية ( بابا ) للهضبة عمرو دياب

وجائت أغنية الهضبة أيضا ( ابتدينا ) المركز الثالث



بالانتقال إلى لبنان، تصدر فضل شاكر ومحمد شاكر قوائم الاستماع بأغنية ( كيفك ع فراقي ) فى المركز الأول، وجائت اغنية ( سكابا ) ل الأخرس فى المركز الثاني

فيما احتلت أغنية ( خطية ) لبيسان اسماعيل & فؤاد جنيد المركز الثالث

إلى العراق حيث تصدر محمد شاكر وفضل شاكر بأغنية ( كيفك ع فراقي ) المركز الأول فالاستماعات، فيما احتلت أغنية ( ابتدينا ) لعمرو دياب المركز الثاني.. وجائت اغنية ( ماليش بديل ) للهضبة بالمركز الثالث

وفى تونس تصدرت الاستماعات أغنية محمد شاكر وفضل شاكر ( كيفك ع فراقي) وفى المركز الثاني أغنية ( أحلى رسمه ) لفضل شاكر

أما فى الجزائر فقد احتلت أغنية ( Smaht ou Mchit ) لديدين كانون 16 المركز الأول للاستماعات

وفى المغرب احتلت أغنية ( بتمني أنساك ) لشيرين عبد الوهاب المركز الأول للاستماعات