المخرج محمد زكريا يشعل شاشتي النهار والمحور ببرنامجين من قلب العلمين الجديدة



القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ المخرج محمد زكريا تصوير برنامجين جديدين بمدينة العلمين الجديدة، في خطوة إعلامية ضخمة تهدف إلى نقل الصورة الحقيقية للطفرة الاستثمارية والعمرانية التي تعيشها مصر إلى المشاهد العربي، عبر شاشتي النهار والمحور.

البرنامج الأول بعنوان "عقار مصر" ويُعرض على قناة النهار، حيث يسلّط الضوء على المشروعات العقارية الكبرى بمدينة العلمين، ويكشف عن فرص الاستثمار في القطاع العقاري، من خلال جولات ميدانية داخل المواقع الإنشائية وأحاديث مع كبار المطورين العقاريين، في إطار رؤية مصر 2030.

أما البرنامج الثاني، فهو "بوابة الاستثمار" والمقرر عرضه على شاشة المحور، وهو برنامج متخصص في تغطية المشروعات القومية والمبادرات الاقتصادية الكبرى، ويستعرض قصص النجاح والنماذج الشبابية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع استضافة شخصيات بارزة من رجال الأعمال وصناع القرار في المجالات الاقتصادية المختلفة.

ويعتمد زكريا في البرنامجين على تقنيات إخراجية حديثة تمزج بين الأداء التلفزيوني والتصوير السينمائي، بما يضمن تقديم محتوى بصري نابض بالحياة يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع، وهو ما اعتبره نقاد وإعلاميون مشروعًا جديدًا في الإعلام المصري يليق بحجم الطفرة العمرانية في المدن الجديدة.

ولم تكن هذه الخطوة سوى بداية لعام حافل بالنسبة للمخرج محمد زكريا، الذي يستعد أيضًا لخوض تجربة درامية كبرى خلال موسم رمضان 2026، من خلال مسلسل ضخم يجمع بين النجمين أحمد السقا ومصطفى شعبان، في أول تعاون فني لهما تحت قيادة زكريا، وسط توقعات بأن يكون العمل الأضخم إنتاجيًا والأكثر جماهيرية في الموسم، نظرًا لما يحمله من توقيع زكريا، الذي أصبح أحد الأسماء الواعدة في عالم الدراما.

ويُعد زكريا واحدًا من أبرز المخرجين الذين تحوّلوا من العمل الإعلامي إلى الاحتراف الفني، حيث بدأ كمراسل صحفي في قناتي النهار والمحور، قبل أن يشق طريقه نحو عالم الإخراج، ليصبح خلال سنوات قليلة من صناع الصورة المؤثرين في مصر.

وحظي زكريا بإشادات واسعة من كبار النجوم، حيث وصفه الفنان محمد هنيدي بـ "المخرج العالمي القادم"، بينما قال عنه أحمد الفيشاوي: "هو الأستاذ صاحب الرؤية المختلفة"، وأكدت الفنانة عايدة رياض أن "محمد زكريا يمتلك موهبة تمثيلية تضيف إلى عبقريته الإخراجية"، فيما أشاد الفنان وائل جسار برؤيته البصرية المتميزة، مؤكدًا أنه "مخرج مختلف يقدم أعمالًا بعيون لا تشبه أحدًا".

ومن أبرز نجاحاته السابقة، إخراجه لبرنامج "نزار الفارس" الذي استضاف خلاله مجموعة من كبار النجوم منهم هاني رمزي،صلاح عبد الله، عبير صبري، ريم البارودي،حورية فرغلي وغيرهم من النجوم والبرنامج حقق نسب مشاهدة قياسية جعلته يتصدر التريند في أكثر من موسم.

كما شارك زكريا في العمل كمساعد مخرج في الفيلم الأمريكي "Murder at the Embassy"، الذي تم تصويره في مواقع أثرية مصرية مثل الأهرامات وشارع المعز وخان الخليلي، ليؤكد قدرته على المنافسة في الساحة العالمية.

ورغم انشغاله في الإخراج، يدير محمد زكريا واحدة من كبرى شركات الدعاية والإعلان في مصر، كما يرأس مهرجان "ملتقى التميز والإبداع" الذي يحتفي بروّاد الفن والثقافة في مصر والوطن العربي.