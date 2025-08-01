نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورد عجيب يضحي بحياته من أجل باسل خياط في مسلسل آسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم ورد عجيب رحلته في مسلسل آسر بنهاية شجاعة وموجعة في آنٍ معًا، حين ضحّى بنفسه لينقذ شقيقه ( باسل خياط)، في مشهد ترك أثرًا بالغًا في قلوب المشاهدين.



رامي (ورد عجيب) كان الأخ الذي أمضى حياته بأكملها باحثًا عن شقيقه "مجد"، الذي سُجن ظلمًا وهو لا يزال طفلًا، ثم فُقد أثره وسط سنوات من الغموض والفساد والخذلان.

وعلى مدار حلقات المسلسل، خاض ورد رحلة درامية غنية بالتحولات، تنقّل فيها من الغضب إلى الرغبة في الانتقام، ومن التمرد إلى الحزن، ثم إلى القبول والغفران. كان يعيش صراعًا داخليًا دائمًا بين الحنين إلى الماضي والخسارة المؤلمة، وبين الرغبة في أن تُرد المظالم لأصحابها.



لكن اللحظة الفارقة جاءت عندما اكتشف أن "آسر"، الذي دخل في مواجهات كثيرة معه، لم يكن سوى شقيقه مجد نفسه. لحظة انكشاف الحقيقة لم تحتَج وقتًا طويلًا ليفهمها رامي، بل تصرف بفطرته، وواجه الموت دفاعًا عن أخيه.



أداء ورد في هذا الدور كان لافتًا بكل المقاييس، إذ استطاع إيصال جميع تحولات الشخصية بصدق عفوي ومؤثر، جعلت "رامي" واحد من أقرب الشخصيات إلى قلوب الجمهور.



مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير "ايزيل"، ويعرض على شاهد، بطولة باسل الخياط، باميلا الكيك، عباس النوري، سامر المصري.