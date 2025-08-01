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بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك"

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  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 1/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 2/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 3/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 4/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 5/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 6/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 7/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 8/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 9/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 10/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 11/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 12/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 13/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 14/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 15/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 16/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 17/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 18/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 19/20
  • بحضور تامر عبدالمنعم.. تسليم شهادات تخرج مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" 20/20

القاهرة - محمد ابراهيم - تامر عبدالمنعم يشارك طلبة مشروع ابدأ حلمك السينما بين إيديك فرحتهم ويلتقط معهم الصور التذكارية

إنتهت أمس فاعليات ورش مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" والتي أقيمت بقصر ثقافة الأنفوشي بالأسكندرية في الفترة من ١١ يوليو حتى يوم ٣٠ من نفس الشهر.

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يقام مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتنفيذ الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة والمشرف العام على المشروع الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية.

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ويعتمد مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" على إقامة مجموعة دورات للدراسات السينمائية المتخصصة المجانية في كافة المجالات السينمائية "سيناريو - تصوير - مونتاج - إخراج - تمثيل" ويحاضر فيه عدد من السينمائيين المتخصصين كلا في مجاله. 

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وشارك الفنان تامر عبدالمنعم المشرف العام على المشروع ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية فرحة ونجاح طلبة ورش المشروع والتقط معهم وقام بتسليمهم شهادات تخرج الخاصة بالمشروع الصور وتم عرض فيلم وثائقي عن إنجازات مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" على مدار خمس سنوات ماضية.

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ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بإستمرار نجاح مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" على مدار خمس سنوات وقال: الحمد لله على نجاح مشروع "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك" والحمد لله على انتشار المشروع في أكثر من محافظة ومدينة وهيئة منها الدقهلية، القليوبية، جامعة عين شمس، الإسماعيلية، الأقصر، أسيوط والإسكندرية وانا سعيد بأن المشروع في محافظة الإسكندرية لأن لهذه المحافظة طبيعة خاصة والمشاركين منها أعدادهم ضخمة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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