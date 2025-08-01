محمد ممدوح يشيد بأداء دنيا سمير غانم بعد تعاونهما في "روكي الغلابة"

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أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان محمد ممدوح، عن سعادته بالعمل مع النجمة دنيا سمير غانم وبموهبتها بعد تعاونهما الأخير في فيلم روكي الغلابة، الذي يُعرض حاليًا في دور السينما وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية.



وقال محمد ممدوح عن دنيا: "دنيا كانت اكتشاف بالنسبة لي.. نجمة كبيرة فعلًا، والبروفات معاها كانت مفيدة جدًا".

وأشار إلى أن العمل معها أضاف له على المستوى الفني والإنساني، خاصة في مشاهد جمعت بين الكوميديا والتراجيديا، وهي من أبرز مميزات أداء دنيا المعروف بقدرته على التنقل بين المشاعر بسلاسة.

قصة فيلم روكي الغلابة



وتدور أحداث فيلم روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـ محمد ممدوح، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال وصناع فيلم روكي الغلابة

فيلم "روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.