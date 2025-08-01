نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورشةُ عملٍ في "كتاب المدينة 2025" حول النّشرات البريديّة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام البرنامجُ الثَّقافيُّ المصاحب لمعرض المدينةِ المنورة للكتاب 2025، ورشةَ عملٍ متخصِّصة بعنوان "كيف تصل بفكرتك إلى القارئ مباشرة؟" قدّمها الأستاذُ عبدالمحسن أبومالح، مستعرِضًا خلالها الأساليبَ الفعَّالة في كتابةِ النَّشرات البريديّة، وتحويلِ الفكرة إلى رسالةٍ شخصية تصلُ بوضوحٍ إلى المتلقّي.

وتناولت الورشةُ، التي تأتي في إطار فعالياتِ النُّسخة الرَّابعة من المعرض الذي تنظِّمه هيئةُ الأدب والنَّشر والتَّرجمة المبادئَ الأساسيَّة لكتابةِ نشرةٍ بريديَّة ناجحة، من حيثُ اختيار الموضوعِ، وبناءِ الهيكل، وتوظيف اللغة البسيطةِ الشَّخصية، التي تُنشِئُ علاقةً مباشرةً بين الكاتب والقارئ.

وأكَّد أبومالح أنّ النّشراتِ البريديّة مساحةٌ لبناء الثّقة وتطويرِ الحوار مع الجمهور، لافتًا إلى أهميَّة تجنُّب اللهجة التَّرويجيَّة الصَّريحة والتّركيز على الإفادة والصِّدق والارتباط الحقيقيّ بالقرَّاء، وإلى أنَّ تحليلَ البيانات ومعرفةَ سلوك المتلقِّي عاملٌ حاسم في تحسين الأداء وتطويرِ المحتوى بمرورِ الوقت.

وعن الجدوى الاقتصاديةِ لهذا النَّوع من النَّشر، أوضح أنَّ النشراتِ البريديّةَ تحقِّقُ عائدًا يصل إلى 3600٪، وهذا يجعلُها من أكثرِ أدواتِ التَّسويق فعاليةً مقارنةً بالوسائل الأخرى، خصوصًا حين يُستثمر فيها الإبداعُ والتَّخطيط.

وتفاعل الحضورُ مع محاورِ الورشةِ التي اتَّسمت بالسَّلاسة والوضوحِ، وشهدتْ مداخلاتٍ من كُتّاب وناشرين مهتمِّين بتطوير وسائلِ تواصلهم مع جمهورهم، وبتعزيزِ حضورهم الرَّقمي عبر منصاتٍ تراعي الذَّوقَ الشَّخصيّ وتحتفي بالمحتوى النُّوعي.

يُذكر أنَّ المعرض يواصلُ فعالياته الثَّقافية حتى الرابع من أغسطس 2025م، يوميًّا من السّاعة الثانية ظهرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل.