نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شكرًا لكل من شارك".. إلغاء العزاء الثاني لـ لطفي لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب إلغاء العزاء الذي كان مقررًا إقامته يوم السبت المقبل 2 أغسطس.



وكتبت ابنة لطفي لبيب منشور عبر حسابها الشخصي بموقع «فيسبوك» قائلة: "أسرة الفنان العظيم لطفي لبيب تتقدم بخالص الشكر لكل من شارك في عزاء الفنان، ونعلن أنه تم إلغاء عزاء يوم السبت 2 أغسطس".



وفاة النجم لطفي لبيب

ورحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي 30 يوليو، النجم لطفي لبيب عن عمر يناهز 78 عام، بعد صراع طويل مع المرض، بعد الإعلان عن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ، ونقله إلى العناية المركزة وهو في حالة فقدان للوعي، إثر نزيف حاد في الحنجرة تسبب في التهاب رئوي شديد، مما أدخله في مرحلة حرجة تهدد حياته.