ويجز ينفي إقامة حفل في دبي ويؤكد استعداده للغناء في العلمين

القاهرة - محمد ابراهيم -

نفى مغني الراب المصري ويجز ما تم تداوله مؤخرًا عن مشاركته في حفل غنائي بمدينة دبي، مؤكدًا عبر حسابه على إنستجرام أنه لا يخطط لإحياء أي حفلات هناك خلال الفترة الحالية.

وكتب ويجز في "استوري" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام «معنديش أي حفلات في دبي»، في إشارة منه إلى نفي الأنباء المتداولة عن تنظيم إحدى الشركات لحفل له في الإمارات،ويستعد ويجز حاليًا لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثالثة، والمقرر إقامته يوم 22 أغسطس المقبل بمدينة العلمين الجديدة.

وقد تم الإعلان عن فئات أسعار التذاكر التي تتراوح بين:800 جنيه،1200 جنيه،5000 جنيه (لطاولة 5 مقاعد)

100000 جنيه (لاونج 8 مقاعد)

شروط دخول الحفل

يمنع إدخال المأكولات والمشروبات

لا يُسمح باسترداد أو استبدال التذاكر

التذكرة إلزامية لمن يبلغ 12 عامًا أو أكثر

ويجز يواصل النجاح بأغنية أصلي عربي

وكان ويجز قد أطلق مؤخرًا أغنيته الجديدة "أصلي عربي" ضمن حملة "عروبة"، والتي شارك فيها إلى جانب الفنان خالد النبوي ونجله نور النبوي، وحققت صدى واسعًا بين الجمهور.

رد على شائعات الارتباط

وفي سياق آخر، علّق ويجز ساخرًا على شائعات ارتباطه بالفنانة أسماء جلال قائلاً: «شائعات حياتي العاطفية عبثية بحتة.. كله بيماركت يا باشا، ويجز قاعد في البيت».