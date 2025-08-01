لهذا السبب.... محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل قبل أيام من حفله المرتقب في "كاسيت 90" بجدة.. عودة أيقونية لزمن الطرب الجميل

تصدّر الفنان محمد فؤاد تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الإعلان عن مشاركته المنتظرة في حفلة "كاسيت 90" التي تحتضنها مدينة جدة يوم 7 أغسطس المقبل، على مسرح عبادي الجوهر أرينا، ضمن فعاليات موسم جدة 2025. الحفل الذي يجمعه مع النجم إيهاب توفيق، يُعد من أبرز الفعاليات الغنائية التي ينتظرها الجمهور السعودي والعربي على حد سواء.

الاهتمام الكبير الذي حظي به فؤاد بمجرد إعلان اسمه ضمن نجوم الحفل، يعكس حجم التأثير العاطفي والفني الذي لا يزال يمارسه على أجيال تربّت على صوته وإحساسه، حيث لم تكد تمر ساعات على تأكيد مشاركته حتى اشتعلت مواقع التواصل بالذكريات والتفاعل، في ظاهرة تؤكد أن الحنين لا يموت، بل يشتد كلما عاد الصوت الحقيقي ليحتل المشهد من جديد.

عودة "كاسيت 90".. مسرح الذكريات الحيّ

ليلة "كاسيت 90" التي أعادت البريق إلى الطرب الأصيل منذ انطلاقتها قبل عامين في جدة، ثم في الرياض العام الماضي، تعود هذا الموسم بإطلالة جديدة أكثر زخمًا وجاذبية، لتجمع بين نجوم التسعينات الذين شكلوا وجدان جيل كامل، واحتفظوا بمكانتهم رغم تغير الذائقة وتبدل الإيقاعات.

وتقدم الحفلة المقبلة تجربة فنية بصرية وسمعية متكاملة، تمتزج فيها العروض الغنائية بالديكورات المستوحاة من روح التسعينات، مع توظيف ذكي للإضاءة والمؤثرات البصرية التي تواكب معايير الحفلات العالمية، لتعيد إحياء تلك المرحلة الفنية الذهبية بطابع كلاسيكي معاصر، ينبض بالحيوية والنوستالجيا.

محمد فؤاد.. اسم لا يشيخ

محمد فؤاد، الذي يعتبر أحد أعمدة الأغنية العاطفية العربية في التسعينات، يعود إلى جدة ليعتلي المسرح أمام جمهور عريض ينتظر منه "الحب الحقيقي"، و"كامننا"، و"بين إيديك"، وغيرها من الأغاني التي شكلت وجدان ملايين العرب. ورغم مرور السنوات، لم يفقد فؤاد نبرة الإحساس التي تميز بها، بل يُعد اليوم نموذجًا حيًا للفنان الذي لم يغيّبه الزمن، بل زادته الأيام ثباتًا ورسوخًا.

ويشاركه في الحفل نجم التسعينات الآخر إيهاب توفيق، صاحب الرصيد الكبير من الأغاني الجماهيرية، إلى جانب الفنان السعودي جواد العلي، والفنانة اللبنانية ديانا حداد، في لقاء فني يتوقع أن يكون من أضخم التجمعات الغنائية التي تكرّم عقد التسعينات.

الحنين يلتقي بالتقنية

"كاسيت 90" ليس مجرد حفل، بل حدث فني يتجاوز الأداء التقليدي، ليقدّم مزيجًا من الحنين والتجديد، مستعرضًا الحقبة الذهبية للأغنية العربية بطريقة حديثة تجمع بين الخيال البصري والدقة التقنية في الإخراج. ومن هنا تنبع أهمية هذه الليلة، بوصفها منصة لإعادة تقديم الإرث الغنائي العربي بأسلوب معاصر، يستلهم الماضي دون أن يتوقف عنده.