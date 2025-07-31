نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضمام الإعلامية داليا الخطيب للجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إنضمام الإعلامية داليا الخطيب للجنة العليا المتخصصة لرصد الأداء الإعلامي خلال تغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تضم نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، بهدف ضمان تغطية إعلامية مهنية واحترافية تلتزم بمعايير ميثاق الشرف الإعلامي.

وشملت قائمة أعضاء اللجنة الإعلامية داليا الخطيب، مذيعة راديو 9090 وعضو أمانة الإعلام المركزية بحزب الجبهة الوطنية، لتتولى إلى جانب زملائها في اللجنة رصد وتحليل الأداء الإعلامي للوسائل الإعلامية المصرية والأجنبية التي تغطي العملية الانتخابية القادمة.

تساهم اللجنة في ترجمة المعايير المهنية وتفعيل دور الإعلام في تغطية نزيهة وشفافة للعملية الانتخابية، وتضم اللجنة كوكبة من الإعلاميين المرموقين بهدف صياغة تقرير رصين يوضح مدى التزام الوسائل الإعلامية بالمهنية والشفافية خلال تغطية هذا الحدث الدستوري الوطني الكبير.

ويأتي ذلك في ظل التنسيق المستمر مع مختلف أجهزة الدولة لضمان إيصال المعلومات بشكل دقيق وواعي، تعزيزًا لمصداقية الانتخابات ونزاهتها، وتفادي أي عوار إعلامي قد يؤثر على الرأي العام.

يذكر أن داليا الخطيب تقدم برنامج "إيه الجديد" على الراديو 9090، ويبث أسبوعيا كل يوم أحد من الساعة 9 إلى 11 مساء، وهو توك شو إذاعي يناقش القضايا السياسية والفنية والرياضية والاقتصادية.