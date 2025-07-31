نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تمرد الكومبارس”.. مجموعة قصصية تضيء على حياة المهمشين وتنتصر لأسئلتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الكاتب المصري أشرف عبد المالك عملًا قصصيًا جديدًا بعنوان “تمرد الكومبارس”، عبر منصة “كتبنا” للنشر الشخصي، في تجربة سردية تسلط الضوء على شخصيات ظلّت طويلًا على هامش المشهد، قبل أن تقرر التمرد والمطالبة بوجودها الحقيقي.

تتناول المجموعة خمسة نصوص قصصية تمزج بين الرمزية والواقعية، وتكشف عن رؤى فلسفية واجتماعية حادة، تعكس صراع الإنسان مع القيود المجتمعية، والسلطة، والهوية، في قالب فني متنوع.

تفتتح المجموعة بقصة “كفر الماجن” التي ترصد تحولات قرية خيالية يغلب عليها الجهل والخرافة، وتُظهر كيف يمكن للأفكار الدينية أن تتحول إلى أدوات قمع حين تنفصل عن الوعي. أما قصة “مطلوب دم طازة” فتقدّم نقدًا رمزيًا للتقاليد المتوارثة التي تُقدّس التضحية العمياء وتتعطش دومًا للدماء الجديدة.

وتأتي القصة الرئيسة “تمرد الكومبارس” في شكل محاضرة سينمائية يتحدث فيها مخرج عالمي عن مفهوم الكومبارس، قبل أن تتفجر ثورة صامتة من الشخصيات الهامشية، في مشهد رمزي يشير إلى التمرد الطبقي وكسر التراتبية المفروضة.

في المقابل، تحمل قصة “على وشك الميلاد” بعدًا تأمليًا يتتبع رحلة بطل تتأرجح بين الموت والبعث، أما “قصة حبي” فتقدم حكاية رومانسية مشحونة بالحس الفلسفي، تكشف كيف يمكن أن يصادر الحب تحت وطأة القيود الاجتماعية.

كتب “تمرد الكومبارس” بلغة سهلة ظاهريًا، عميقة رمزيًا، توظف العامية في السياق الحواري دون إخلال، وتمنح السرد طابعًا واقعيًا قريبًا من المتلقي، مع توظيف مسرحي في بعض القصص يمنح النصوص طابعًا حيًا ومشاهد حوارية متعددة الأصوات.