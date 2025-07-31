مدين يحتفي بنجاح ألحانه في ألبوم آمال ماهر.. ويكشف: "مضمونة" البداية و"نسيت اسمي" المفاجأة

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد عودة قوية ومبهرة إلى الساحة الفنية، حقق ألبوم النجمة آمال ماهر، الجديد نجاحًا جماهيريًا لافتًا، حيث تصدرت أغانيه التريند في عدة دول عربية، وحصدت ملايين المشاهدات على المنصات الرقمية، في عودة وُصفت بالأقوى بعد فترة غياب طويلة.

ويأتي هذا النجاح ليبرز التعاون المميز مع الملحن مدين، الذي قدّم ثلاثة ألحان متنوعة داخل الألبوم، وهي: "مضمونة"، "خبر عاجل"، و"نسيت اسمي"، والتي أضافت للألبوم تنوعًا موسيقيًا.

"مضمونة".. البداية الحقيقية

كشف مدين، في تصريحات صحفية أن أغنية "مضمونة" كانت أول أغنية تدخل الألبوم قائلًا:" شعرت إنها مختلفة جدًا، والحمد لله تصدرت التريند في أكتر من 5 دول عربية، والأغنية من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع يحيى يوسف".

"نسيت اسمي".. آخر لحظة وأكبر مفاجأة

وعن أغنية "نسيت اسمي" التي حققت أكثر من مليون مشاهدة على "يوتيوب" في أيام قليلة، كشف مدين عن كواليسها قائلًا:" نالت الأغنية اعجاب آمال، فور سماعها والحمدلله انضمت إلى أغاني الألبوم في اللحظات الأخيرة، وسعيد جدًا بردود الأفعال حول الأغنية ونجاحها الساحق، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وتوزيع أحمد إبراهيم".

"خبر عاجل".. الانطلاقة للجمهور

أما عن أغنية "خبر عاجل"، فأوضح مدين أنها كانت أول سنجل يُطرح للجمهور قبل الألبوم قائلًا: "خبر عاجل كانت خطوة مهمة في التحضير للألبوم، وقدّمت صورة قوية لعودة آمال ماهر للساحة بعد الغياب، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع توما".

الجمهور سر النجاح

وأشاد مدين بدعم الجمهور للأغاني قائلًا: "رد فعل الناس على "نسيت اسمي" و"مضمونة" و"خبر عاجل "كان مفاجأة جميلة، التعليقات الإيجابية وحب الجمهور هما أجمل جزء في النجاح."



واختتم مدين حديثه قائلًا:" التعاون مع آمال، له طعم مختلف، لأنها فنانة عندها إحساس يوصل لقلوب الناس، وسعيد جدًا أكون جزء من عودتها القوية."

الجدير بالذكر أن هذا التعاون يعكس الشراكة الناجحة بين آمال ماهر ومدين، والتي أثمرت سابقًا عن أعمال حققت نجاحًا كبيرًا مثل "لو رسمته" و"ماهونتش عليا"، ليؤكد الألبوم الجديد مكانة آمال كواحدة من أبرز الأصوات العربية، ومدين كأحد أهم الملحنين في جيله.