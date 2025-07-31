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النجوم أحمد نبيل وميمي جمال ومحيي إسماعيل في ضيافة برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر الليلة على " MBCمصر"

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  • النجوم أحمد نبيل وميمي جمال ومحيي إسماعيل في ضيافة برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر الليلة على " MBCمصر" 1/2
  • النجوم أحمد نبيل وميمي جمال ومحيي إسماعيل في ضيافة برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر الليلة على " MBCمصر" 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجوم أحمد نبيل وميمي جمال ومحيي إسماعيل في ضيافة برنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر الليلة على " MBCمصر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، "الليلة" على شاشة "MBC مصر"، في حلقة خاصة جدًا النجوم الكبار.

وهم: أحمد نبيل، ميمي جمال، محي إسماعيل بعد تكريمهم في المهرجان القومي للمسرح في حلقة غنية بالكوميديا والبهجة، حيث يتحدثوا عن النجاحات التي حققوها خلال مسيرتهم الفنية وخطواتهم المُستقبلية.

موعد برنامج “يحدُث في مصر”

يُعرض برنامج "يحدُث في مصر" على " MBCمصر" من الثلاثاء للخميس، وتعُرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" الخميس 31 يوليو 2025.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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