خلال فاعليات الموسم الصيفي.. عودة نوستالجيا ٩٠/٨٠ اليوم وغدا على مسرح محمد عبدالوهاب

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أحمد جودة - القاهرة - بناءا على طلب جمهور الأسكندرية .. نوستالجيا ٩٠/٨٠ تعود على مسرح محمد عبدالوهاب اليوم وغدا

تعود المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى على مسرح محمد عبدالوهاب التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بالأسكندرية وذلك اليوم الخميس وغدا الجمعة وذلك بناءا علي طلب جمهور الأسكندرية وذلك ضمن فاعليات الموسم الصيفي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية.

وتقام فاعليات الموسم الصيفي الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

تقام الفاعليات على فصلين حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مديرة الفرقة الفنانة إيناس عبدالعزيز في الفصل الأول مجموعة من الفقرات "حلاوة شمسنا - الإسكندراني - الحجالة - العصايا".

ويبدأ الفصل الثاني من الفاعليات بعرض المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وهي فكرة مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام السينمائية أو الأغاني أو البرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مصمم الرقصات محمد قذافي وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية مصمم الرقصات محمد أبو صالح إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى.. ديكور مهندس محمد جابر.. مكياج إسلام عباس.. مصممة الأزياء رنا عبدالمجيد.. إضاءة عز حلمي.. مخرج منفذ أحمد شعراوي.. نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم وهي من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.