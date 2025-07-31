نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كارمن سليمان تطرح فيديو كليب "صعبتها ع اللي بعدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أعمالها الغنائية "صعبتها ع اللي بعدي"، من ألبوم "أصح غلطة"، عبر قناتها الرسمية على قناة "يوتيوب".

على جانب آخر، طرحت كارمن سليمان عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب أغنية "حب إيه يا حسرة"، أول أغاني ألبومها الغنائي الجديد، الذي يحمل عنوان "أصح غلطة".

أغنية "حب إيه يا حسرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، والكليب من إخراج ريم عيد.

وكانت كارمن سليمان كشفت تفاصيل الألبوم، الذي يضم عشر أغنيات، هي "فيك حيل تكدب" و"الدنيا رايقة" و"صعبتها ع اللي بعدي" و"يا زعلانين" و"عمر تاني" و"طبطب عليا" و"إنت وبس" و"أناني إنت"، تمهيدا لإطلاق أغنياته فرادى على فترات خلال موسم الصيف.

وتتعاون كارمن سليمان في الألبوم مع نخبة من ألمع صناع الأغنية في مصر، من الشعراء والملحنين والموزعين، هم توما ومدين وعزيز الشافعي وأحمد المالكي وعمرو الشاذلي وكريم نيازي عمرو الخضري وشادي ديفيد وعمرو المصري ويحيى يوسف وأسامة الهندي.

كما تتعاون كارمن سليمان في ألبوم "أصح غلطة" مع زوجها الملحن والمنتج الموسيقي مصطفى جاد "إم جي ريكوردز"، الذي تولى مهمة إنتاج كافة أغنيات الألبوم بجانب تلحين أغنيتين من أغانيه.