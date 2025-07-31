الواصل: معرض المدينة للكتاب منصة حضارية تُجسّد تطلعات المملكة الثقافية

القاهرة - محمد ابراهيم - أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 يأتي امتدادًا لرؤية المملكة الثقافية المتجددة، حيث يُجسّد المعرض التقدم الملحوظ في صناعة النشر، وتشجيع القراءة، وبناء منصات ثقافية تفاعلية تُواكب تطلعات المجتمع السعودي بمختلف أطيافه.

وأشار الواصل إلى أن المعرض يُسهم في تمكين الناشرين المحليين، وفتح آفاق جديدة أمام الكتاب الورقي من خلال تسهيل الوصول إليه، بما يعزّز مكانة المدينة المنورة كوجهة للثقافة والمعرفة، ويعكس الحراك الثقافي المتنامي في المملكة المنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في ترسيخ الوعي المعرفي وتعزيز المحتوى المحلي.

ونوّه بأن المعرض يشهد هذا العام مبادرات نوعية من بينها تخصيص منطقة للكتب المخفضة، بهدف إتاحة الفرصة للزوار لاقتناء كتب بأسعار ميسرة، إلى جانب تطوير البنية التقنية والخدمات التنظيمية، لتوفير تجربة أكثر تفاعلية وسلاسة، كما يُقدّم المعرض كذلك برنامجًا ثقافيًّا ثريًا تحييه أسماء بارزة في المشهد الأدبي والثقافي، لمناقشة موضوعات متنوعة تشمل الأدب، والفكر، والفنون، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تعكس عمق وتنوع الثقافة السعودية الحديثة.