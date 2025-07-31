يمنى فارس.. فرح أسطوري بين دبي وميلانو

القاهرة - محمد ابراهيم - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية يمنى فارس، أغنية "فرح اسطوري" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وحمل توقيع المخرج المصري جميل جميل المغازي.

جاءت أغنية "فرح أسطوري" باللهجة المصرية وبقالب غنائي إيقاعي، وغاصت يمنى فارس في عالم الحب والأحلام التي تجمع كل فتاة مع شريك حياتها، وتناول النص تلك المشاعر الصادقة التي تُترجم إلى الزواج.

قدم المخرج جميل جميل المغازي صورة سينمائية تتناسب مع فكرة الأغنية، وجاء الكليب عفويًا في تقديم صورة جميلة عن حفلات الزفاف بعيدًا عن التصنع والمبالغة.

أغنية "فرح أسطوري" من كلمات خالد ڤرناس والحان ياسر نور وتوزيع هاني ربيع، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.