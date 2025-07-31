محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش الـ 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري



القاهرة - محمد ابراهيم -

بدعوة كريمة من السيد وزير الثقافة الأردنى مصطفى الرواشدة، للمنتج محسن جابر، ونجله المنتج محمد جابر، لحضور افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان سنوى فى المملكة الأردنية الهاشمية.. عبر جابر عن سعادته البالغة لحضور هذا الحدث، وبحفاوة الاستقبال من السيد الوزير ومن المدير التنفيذى لمهرجان جرش السيد أيمن سماوى، ومن المنتج الكبير محمد المجالى، وأكد جابر أن الفن والثقافة المصرية شريك أساسى فى مهرجان جرش فى كل دوراته السابقة والقادمة، مشيرا إلى أن مشاركة مصر الفنية والثقافية تثرى فعاليات المهرجان دائما، مؤكدا أن التعاون بين القاهرة وعمان فى قطاعات الثقافة والفنون والمهرجانات على أعلى مستوى.

شارك محسن جابر ومحمد جابر، فى حضور الفعاليات الفنية للمهرجان، ومن بينها حفل النجمة السورية الكبيرة ميادة الحناوى، في أول مشاركة لها ضمن مهرجان جرش 2025، وأحيت الفنانة القديرة حفلًا استثنائيًا أعاد الجمهور لأجواء الطرب الأصيل، قدّمت خلاله باقة من أشهر أغانيها مثل "هى الليالى كده" ء و"مهما حاولوا يطفوا الشمس"، "أنا بعشقك".

والجدير بالذكر، أن السيد وزير الثقافة المصرى أحمد هنو حضر حفل افتتاح المهرجان، بالإضافة إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وحضور عددا كبيرا من الفنانين والنجوم المصريين من بينهم النجم خالد زكى، والنجم سامح الصريطى، والشاعر هانى عبد الكريم، والإعلامية بوسى شلبى، والنجم سامح حسين، الذى نال التكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجه "قطايف"، الذى عُرض بموسم رمضان 2025.

يذكر أن افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، كان الأربعاء الماضى، ويمتد حتى الثانى من أغسطس فى مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن، ويشمل برنامجه حفلات غنائية وأمسيات شعرية، وعروضا مسرحية، ومعارض فنية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التراثية.