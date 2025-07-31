نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبد الوهاب تتقدم ببلاغ بعد إساءة حسام حبيب لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت الفنانة شيرين عبد الوهاب ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، بعد تصريحاته الاخيرة خلال لقاء تلفيزيوني له، ووصفها بالمسيئة بالإضافة لتجاوزاته في حقها.



وكان حسام حبيب قد قال في تصريحات تلفزيونية له: "لو هي صوت مصر، ومع احترامي، بس بالسلوك ده أنا هغير جنسيتي بكرة.

كما أضاف في نفس اللقاء: شيرين جابتلي المرض، وكل مشكلة حصلت بينا كان فيها شهود على كلامي، ومش أنا اللي حلقت شعرها زي ما قالت، وقالت لي متبقاش راجل لو مطلقتنيش".



وعن فترة زواجه من شيرين عبد الوهاب، قال: "لما بقرأ عن أعراض اضطراب الشخصية الحدية بحس إن ده أنا".

وكانت تلقت الجهات المختصة، بلاغا من دفاع الفنانة شيرين عبد الوهاب تتهم خلاله حسام حبيب بالتشهير بها عن طريق إدلاء الأخير، بتصريحات مسيئة وسلبية بحقها ما أصابها بأضرار نفسية ومعنوية، والتي جاء أبرزها خلال تصريحات تليفزيونية له: شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي.