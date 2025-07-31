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عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني"

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  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 1/6
  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 2/6
  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 3/6
  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 4/6
  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 5/6
  • عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" 6/6

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يحتل تريند يوتيوب وأنغامي وتويتر بـ "خطفوني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقب طرح كليبه الجديد "خطفوني" احتل النجم الكبير عمرو دياب التريندات المختلفة كأكثر المطربين استماعا ومشاهدة في مصر.

 

 

فبعد طرحه بساعات احتل كليب خطفوني تريند موقع يوتيوب كأكثر الفيديوهات مشاهدة في مصر.

 

 

 

وعبر منصة أنغامي الموسيقية تصدر عمرو دياب قوائم الاعلى استماعا في مصر والوطن العربي بأغنيتي خطفوني وبابا.

 

 

 

أما على موقع التواصل الاجتماعي "اكس" فاحتل عمرو دياب واغنيته خطفوني صدارة التغريدات في الموقع.

 

 

 

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وكان الفنان عمرو دياب قد طرح أنس كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".

 

 

 

وتم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

 

 

 

 

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس.

 

 

وعلى صعيد اخر يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم الجمعة 1 أغسطس القادم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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