نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقطف ثمار الصباح...منذر رياحنة يرد على. شائعة سجنه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان منذر رياحنة على الشائعات التي انتشرت في الساعات الماضية عن سجنه، وذلك من خلال منشور قام بنشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك.

منشور منذر رياحنه:

حيث نشر صورة له وهو يقطف ثمار التفاح وكتب:" “وأنا بقطف ثمار الصباح بهدوء وحرية تحت شمس اليوم، أتساءل: يا ترى بأي زنزانة كنت نايم مبارح؟ خلّونا نكمل الحكاية بـ أعوام الظلام، لأن السجن في الدراما، مش في الواقع.”

الجمهور بدوره تفاعل بكثافة مع المنشور، وعبّر عن احترامه لأسلوب رياحنه الراقي في مواجهة الإشاعة، معتبرين أن "صمته الذكي أقوى من ألف تصريح"، وأن "ثمار الصباح كانت كناية عن ثمار الحقيقة"، فنان يعرف كيف يحوّل الإشاعة إلى مشهد جديد… ودراما الواقع إلى فنٍ ناضج يستحق التقدير.

تفاصيل مسلسل أعوام الظلام:

مسلسل أعوام الظلام مستوحى عن قصة حقيقية من اخراج محمد سلامة، ويُصور بين مصر والكويت، يشارك في البطولة نخبة من نجوم الدراما الخليجية والعربية، من بينهم: حمد العماني، خالد البريكي، فيصل العميري، إيمان الحسيني، شوق الهادي، روان العلي، محمد الحداد، عبد الله زيادة، مشاري المجبل، ومن البحرين الفنان أحمد سعيد، إلى جانب النجم منذر رياحنة من الأردن، والفنانة انتصار من مصر.

آخر أعمال منذر رياحنه:

يذكر أيضا أن آخر أعمال الفنان منذر رياحنة هو المسلسل التاريخي سيوف العرب الذي جسد فيه شخصيتي صاحب المكتبة في حقه سقوط بغداد وشخصية يوسف بن تاشفين في حلقة معركة الزلاقة.. المسلسل من إخراج الأردني سامر جبر ومن انتاج المؤسسة القطرية للاعلام ومن بطولة سلوم حداد وجمال سليمان وباسم ياخور ومجموعة من نجوم الفن في الوطن العربي ويعرض حاليا على تلفزيون قطر ومنصة شاهد