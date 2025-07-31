نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل "220 يوم" لـ كريم فهمي وصبا مبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مسلسل "220 يوم" بطولة الفنان كريم فهمي والفنانة صبا مبارك، يوم الخميس 31 يوليو، الساعة 12 بعد منتصف الليل عبر منصة شاهد الرقمية وذلك بعد طول انتظار طويل من قبل الجمهور للمسلسل.

أبطال مسلسل 220 يوم

ويضم مسلسل "220 يوم" نخبة من الأبطال فهو من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رأفت، وظهور خاص لـ محسن محي الدين، تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، إنتاج شركة الصباح.



قصة مسلسل "220 يوم"

المسلسل بيحكي عن "أحمد" روائي ناجح وهادئ، يعيش حياة مستقرة نسبيًا مع زوجته "مريم"، وهي مديرة أعماله وشريكته في كل شيء، في أحد الأيام يكتشف أحمد أنه مصاب بمرض نادر ويخبره الأطباء أن أمامه فقط 220 يومًا للعيش ما لم يخضع لعملية معقدة وخطيرة، وفي نفس الوقت تكتشف مريم أنها حامل لأول مرة … ليصبح الزمن هو العدو الأكبر للزوجين!