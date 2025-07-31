عمرو دياب يتصدر التريند بعد طرح كليب "خطفوني" ويشعل الصيف بمشاركة ابنته جانا

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل النجم الكبير عمرو دياب التريندات المختلفة كأكثر المطربين استماعا ومشاهدة في مصر، بعد طرحه كليب "خطفوني" بمشاركة ابنته جانا من ألبومه الجديد "ابتدينا".



اما عن منصة أنغامي الموسيقية تصدر عمرو دياب قوائم الأعلى استماعًا في مصر والوطن العربي بأغنيتي خطفوني وبابا.

تم تصوير الكليب في الساحل الشمالي تحت اشراف المخرج الكبير طارق العريان، في أجواء صيفية وبدأت جانا الغناء ليظهر بعدها عمرو دياب في الكليب بعدة إطلالات مبهجة.

خطفوني كلمات تامر حسين ولحن عمرو مصطفى وتوزيع أسامة الهندي وميكس وماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور



من ناحية أخرى، واصل عمرو دياب تصدره منصات الموسيقى مثل أنغامي وسبوتيفاي وأبل تيونز بأغاني ألبومه الجديد ابتدينا.

واحتلت أغنية “بابا” المركز الأول للاكثر استماعا عبر منصة أنغامي، تليها أغنية "خطفوني” في المركز الثاني.

وعلى صعيد اخر يستعد النجم عمرو دياب لاحياء حفل كبير ضمن فاعليات مهرجان العلمين يوم الجمعة 1 أغسطس القادم.

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