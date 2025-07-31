أمير منطقة المدينة المنورة يزور معرض الكتاب ويشيد بمكانة المدينة الثقافية

القاهرة - محمد ابراهيم - زار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، معرض المدينة المنورة للكتاب 2025 في نسخته الرابعة، الذي تنظّمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، خلف مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل.



وأشاد سموه بالدعم المستمر وغير المحدود الذي يحظى به قطاع الثقافة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، مؤكدًا أهمية المدينة المنورة الثقافية ومكانتها الراسخة في المشهد الثقافي السعودي.



الأمير سلمان بن سلطان يتجول أجنحة المعرض

وتجول الأمير سلمان بن سلطان في أجنحة المعرض، الذي يشهد مشاركة أكثر من 300 دار نشر ووكالة عربية ودولية موزعة على ما يزيد على 200 جناح، واستمع إلى شرح قدمه الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف الواصل، حول المعرض الذي يسعى إلى تعزيز الحراك الثقافي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، إلى جانب إبراز مكانة المدينة المنورة الثقافية في ظل ما تزخر به من إرثٍ تاريخي وثقافي.



واطلع سموه على ركن الحرفيين الذي يأتي ضمن احتفاء المعرض بعام الحرف اليدوية 2025، بالإضافة إلى البرنامج الثقافي المصاحب.