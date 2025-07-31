نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تنظم ورشًا فنية ولقاءات توعوية للأطفال بمكتبة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بمكتبة الطفل بحي السلام، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء وتعزيز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.

التغذية السليمة

تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "التغذية السليمة" تناولت خلاله د. آية سعيد، من الإدارة الصحية بالسلام، أهمية التغذية الصحية في بناء الجسم ورفع المناعة لمقاومة الأمراض، موضحة الفيتامينات والمعادن الضرورية التي ينبغي أن تتضمنها الوجبات اليومية، وكذلك السلوكيات الغذائية الصحيحة التي تسهم في تكوين أفراد أصحاء.



واختتمت حديثها مؤكدة على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي، لما لها من أثر إيجابي في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز حيوية الجسم.

ورشة أشغال يدوية

كما شملت الأنشطة تنفيذ ورشة أشغال يدوية لتصميمات من الخرز تدريب سماح عبد القادر، وأخرى قام خلالها الفنان وليد سعد بتدريب أطفال جمعية التنمية بالسلام، على تصميم لوحات فنية عبروا خلالها عن رؤيتهم لبيئة صحية، شوارعها نظيفة ومزينة بالزهور والأشجار.

جاءت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، تأكيدًا على دور قصور الثقافة في تنمية وعي الأطفال، واكتشاف مهاراتهم وصقل قدراتهم في سن مبكرة.