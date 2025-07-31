نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محسن جابر يشارك في فعاليات مهرجان جرش الـ 39 ويشيد بحفاوة استقبال الوفد المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدعوة كريمة من السيد وزير الثقافة الأردنى مصطفى الرواشدة، للمنتج محسن جابر، ونجله المنتج محمد جابر، لحضور افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، أشهر مهرجان سنوى فى المملكة الأردنية الهاشمية.

عبر محسن جابر عن سعادته البالغة لحضور هذا الحدث، وبحفاوة الاستقبال من السيد الوزير ومن المدير التنفيذى لمهرجان جرش السيد أيمن سماوى، ومن المنتج الكبير محمد المجالى، وأكد جابر أن الفن والثقافة المصرية شريك أساسى فى مهرجان جرش فى كل دوراته السابقة والقادمة، مشيرًا إلى أن مشاركة مصر الفنية والثقافية تثرى فعاليات المهرجان دائمًا مؤكدًا أن التعاون بين القاهرة وعمان في قطاعات الثقافة والفنون والمهرجانات على أعلى مستوى.



شارك محسن جابر ومحمد جابر، فى حضور الفعاليات الفنية للمهرجان، ومن بينها حفل النجمة السورية الكبيرة ميادة الحناوى، في أول مشاركة لها ضمن مهرجان جرش 2025، وأحيت الفنانة القديرة حفلًا استثنائيًا أعاد الجمهور لأجواء الطرب الأصيل، قدّمت خلاله باقة من أشهر أغانيها مثل "هى الليالى كده" ء و"مهما حاولوا يطفوا الشمس"، "أنا بعشقك".

أبرز الحاضرين حفل الافتتاح



والجدير بالذكر، أن السيد وزير الثقافة المصري أحمد هنو حضر حفل افتتاح المهرجان، بالإضافة إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وحضور عددًا كبيرًا من الفنانين والنجوم المصريين من بينهم النجم خالد زكي، والنجم سامح الصريطي، والشاعر هاني عبد الكريم، والإعلامية بوسى شلبي، والنجم سامح حسين، الذى نال التكريم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامجه "قطايف"، الذى عُرض بموسم رمضان 2025.

مهرجان جرش للثقافة والفنون





يذكر أن افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، كان الأربعاء الماضى، ويمتد حتى الثانى من أغسطس فى مدينة جرش الأثرية بشمال الأردن، ويشمل برنامجه حفلات غنائية وأمسيات شعرية، وعروضا مسرحية، ومعارض فنية، ومعارض للأشغال اليدوية والحرف التراثية.