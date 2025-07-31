"تعزيز الوعي والثقة بالنفس" في لقاء توعوي لقصور الثقافة بأسيوط

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أحمد جودة - القاهرة - شهد قصر ثقافة ديروط لقاء توعويا بعنوان "تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس"، وذلك ضمن برامج التنمية البشرية لتنمية قدرات الشباب وتمكينهم اجتماعيا، التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار خطة وزارة الثقافة بالمحافظات.

"تعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس"

استهل اللقاء الدكتور محمد هارون، بحديث عن أهمية الوعي بالذات، كمدخل أساسي لفهم النفس، مؤكدًا أن تقدير الفرد لإمكانياته الحقيقية هو الخطوة الأولى نحو التغيير الإيجابي.

تطوير مهارات التفاعل الاجتماعي، لاتخاذ القرارات بوعي وثقة

كما شهد اللقاء نقاشات حول طرق تعزيز التفكير الإيجابي، كيفية التعامل مع الضغط النفسي، وتطوير مهارات التفاعل الاجتماعي، لاتخاذ القرارات بوعي وثقة.

كما أقيمت تمارين تفاعلية لمساعدة المشاركين على تنمية الثقة بالنفس، وكسر حاجز الخوف في مواجهة المواقف الحياتية والمهنية، مع التركيز على استكشاف القدرات الكامنة وغير المستغلة.

وأكد محمد أبو العيون، مدير قصر ثقافة ديروط، على أهمية هذه البرامج التدريبية التي تجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، وتناقش قضايا الشباب بشكل مباشر، ما يسهم في التفاعل الإيجابي واتخاذ خطوات فعلية نحو مستقبل أفضل.

أقيم اللقاء بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر وفرع ثقافة أسيوط، بإدارة خالد خليل، وذلك في إطار سلسلة من البرامج الثقافية والتوعوية التي تنفذها الهيئة لتعزيز الوعي المجتمعي، وصقل مهارات الشباب لمنحهم فرصة التعبير عن أنفسهم وبناء مستقبلهم بثقة ومعرفة.