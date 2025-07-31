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220 يوم يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 220 يوم يتصدر التريند بعد عرض أولى حلقاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل 220 يوم تريند منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى منه حصريا على منصة شاهد.

الإشادة بمسلسل 220 يوم

 

أشاد الجمهور بثنائية كريم فهمي وصبا مبارك في المشاهد، وتدور أحداث “220 يوم” حول قصة زوجين، يؤدي دوريهما النجمان كريم فهمي وصبا مبارك، يواجهان تحديات يومية معقدة تضع علاقتهما تحت اختبار حقيقي في إطار درامي إنساني مشوق

صناع مسلسل 220 يوم 

 

يتكون المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط ويشارك في العمل عدد من النجوم من بينهم حنان سليمان التي تقدم دور والدة كريم فهمي، وعايدة رياض في دور خالته، إلى جانب علي الطيب، لينا صوفيا، يوسف رفعت، وغيرهم من الوجوه الشابة. 

 

المسلسل من تأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار نادين نادر، وإخراج كريم العدل، وإنتاج شركة “صباح إخوان”، التي تواصل تقديم أعمال درامية ناجحة في السوق العربي.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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