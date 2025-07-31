نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنون الشرقية تتألق في ليلة فنية مبهجة بمهرجان "صيف بلدنا" بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء احتفالية مبهجة، استضاف مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، عرضا فنيا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة الإسكندرية، في إطار البرنامج الصيفي لوزارة الثقافة.

الاستعراضات الفلكلورية المستلهمة من التراث الشعبي

وقدمت الفرقة باقة من الاستعراضات الفلكلورية المستلهمة من التراث الشعبي لمحافظة الشرقية، بدأت بالفرح الشرقاوي، والحصان والسقايين.

وتواصلت الفقرات مع رقصات بالعصا أبهرت الحضور، واختتم اليوم مع فقرة التنورة المميزة بمصاحبة نغمات المزمار والدفوف، وسط تفاعل كبير.

مهرجان "صيف بلدنا 5"

مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة الإسكندرية، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الإسكندرية، بإدارة د. منال يمني.

ويستمر المهرجان حتى 27 أغسطس المقبل، مقدمًا عروضًا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، وتتواصل فعالياته الثلاثاء 5 أغسطس مع عروض فنية لفرقتي سوهاج للفنون الشعبية، والرواد لعرائس الماريونت لذوي الهمم.