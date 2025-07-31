نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد شرف يتصدر تريند "جوجل" رغم وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد شرف تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعدما صادف الأحد الماضي، ذكرى وفاته، حيث كان يعتبر أحد أبرز نجوم الكوميديا الذين تركوا بصمة خاصة في قلوب الجمهور بأدواره المتنوعة وجمله الساخرة التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الشعبية، ورغم أن أدواره كانت ثانوية في كثير من الأعمال، فإن حضوره الطاغي وإفيهاته المميزة جعلت منه نجمًا لا يُنسى.

نبذة عن محمد شرف

ولد محمد شرف في 19 فبراير عام 1963 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في المعهد الفني التجاري عام 1984، لم يكن طريقه إلى الفن تقليديًا، فبعد تخرجه انتقل إلى القاهرة بحثًا عن فرصة تليق بموهبته، وكانت البداية الحقيقية له من خلال المسرح، الذي صقل شخصيته الفنية وأهّله لاقتحام عالم الدراما.

جاءت انطلاقته الكبرى عبر مسلسل "أرابيسك" عام 1994، حيث جسّد شخصية "سامبو"، وهي الشخصية التي لفتت أنظار الجمهور والنقاد إلى طاقته الكوميدية الفريدة، ومنذ ذلك الحين توالت مشاركاته في الأعمال الفنية.