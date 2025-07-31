نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعب الإسكندرية يتحول إلى منصة فنية ضمن فعاليات "صيف الأوبرا 2025" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء من البهجة والتفاؤل، استضاف إستاد الإسكندرية الرياضي الدولي واحدة من أبرز سهرات "صيف الأوبرا 2025"، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، بهدف نشر الفنون الرفيعة في مختلف المحافظات.

أحيا الحفل النجم هشام عباس، الذي أشعل حماس الجمهور بمجموعة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها الجمهور منذ التسعينيات، منها: ما تبطليش، حبيتها، حلال عليك، عينيها السود، زمان وأنا صغير، ناري نارين، فينه وغيرها، مقدمًا عرضًا تميز بالحيوية والتفاعل الكبير.

وسبق عباس، فريق وسط البلد، الذي قدّم أداءً مبتكرًا اتسم بالطاقة والتجديد، عبّر من خلاله عن نبض الشباب وآماله، بأغانٍ مثل: شمس النهار، أنتيكا، كراكيب، آه يا لالالي، روبابيكيا.

يأتي هذا الحفل في إطار رؤية وزارة الثقافة لتوسيع دائرة الإبداع الجاد، وتعزيز الذوق الفني لدى مختلف فئات المجتمع، من خلال فعاليات صيفية تُقام في عدد من المحافظات.

