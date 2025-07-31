نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



في إطار الحرص على انتظام البرنامج الرسمي للدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، قرر رئيس المهرجان الفنان محمد رياض إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل، والتي كانت مقررة ضمن فعاليات المهرجان، وذلك بسبب عدم التزام الفنان بالموعد المحدد للندوة.

وأكد الفنان محمد رياض أن إدارة المهرجان تحرص كل الحرص على احترام الوقت والتزام الضيوف والفنانين بمواعيد الندوات والفعاليات المعلنة سلفًا، حرصًا على راحة الجمهور وضمان سير الفعاليات بالشكل اللائق الذي يعكس قيمة ومكانة المهرجان القومي للمسرح.

وأضاف رئيس المهرجان أن هذه القرارات تأتي انطلاقًا من مبدأ الانضباط والاحترام المتبادل بين جميع المشاركين والجمهور، مشددًا على أن المهرجان يرحب دومًا بكافة الفنانين والمبدعين، في إطار الالتزام بالتنظيم والجدية، بما يعكس الصورة الحضارية للمسرح المصري.

وتواصل فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري استقبال جمهورها ومحبي الفن المسرحي بمجموعة من العروض والندوات والورش الفنية، وفق الجدول الزمني المعلن على المنصات الرسمية للمهرجان.