نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد داود يتعاقد على فيلم الكراش مع ميرنا جميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أحمد داود علي بطولة فيلم جديد يحمل اسم الكراش، وتشارك الفنانة ميرنا جميل البطولة النسائية، والعمل من إخراج محمود كريم وتأليف لؤي السيد.

تفاصيل فيلم الكراش

وتضم قائمة أبطال فيلم الكراش: أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد، وإنتاج شركة نيوسنشري للمنتج زيد الكردي.

قصة فيلم الكراش

وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن المقرر انطلاق التصوير قريبًا بعد الانتهاء من كافة التحضيرات والتعاقد مع باقي أبطاله.

احدث اعمال احمد داود

ومن ناحية اخري، ينتظر احمد داود عرض فيلم "اذما" الذي يتواصل تحضيراته في الوقت الحالي تمهيدًا لانطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ويأتي ذلك بعدما تعاونا الثنائي أحمد داود وسلمى أبو ضيف في الدراما العام قبل الماضي خلال مسلسل "زينهم" وشكل سويًا ثنائية لافته ليعودا مرة أخرى معًا ولكن على شاشة السينما.

آخر أعمال أحمد داود

وكان آخر أعمال أحمد داود هو مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

وايضا شارك في فيلم "الهوى سلطان" الذى جمعه بالنجمة منة شلبى وحقق نجاحًا كبيرًا بتخطى ايراداته 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبوسعدة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف وإخراج هبة يسرى فى أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.