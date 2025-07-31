انتصار تعيش حالة من النشاط بين السينما والدراما

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة انتصار حاله من النشاط الفني، حيث تشارك في 4 أعمال بين السينما والدراما، وذلك بعدما حققت نجاحا كبيرا في مسلسلي 80 باكو وإش إش.

فيلم إن غاب القط

وايضا تشارك انتصار في بطولة فيلم إن غاب القط بطولة النجمان آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، وإنتاج شركة k o برودكشن.

فيلم صقر وكناريا

تشارك في فيلم صقر وكناريا بطولة محمد إمام وشيكو، تأليف أيمن وتار، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبدالله، ويشارك في بطولة الفيلم بجوار إمام وشيكو، كل من يسرا اللوزي، انتصار، يارا السكري، وآخرين، ويظهر خلاله شيكو ويسرا اللوزي كزوجين، بينما تجسد يارا السكري دور حبيبة محمد إمام.

فيلم السادة الافاضل

تشارك انتصار في بطولة فيلم السادة الافاضل مع النجوم محمد ممدوح وطه دسوقى وأشرف عبد الباقى، والعمل من إخراج كريم الشناوى، ومقرر طرحه في السينمات الفترة المقبلة.

فيلم ريد فلاج

وشاركت انتصار في فيلم بعنوان ريد فلاج بطولة النجوم أحمد حاتم وجميلة عوض وشريف منير، من اخراج محمود كريم، وتأليف أحمد محي، وقصة كيرو أمين، ومن المقرر أن يعرض فى موسم رأس السنة كموعد مبدئى.

مسلسل ولد وبنت وشايب

كما تشارك انتصار في بطولة مسلسل ولد وبنت وشايب، بطولة عدد من الفنانين وعلى رأسهم أشرف عبد الباقى، ويشارك فى البطولة وليلى أحمد زاهر، ونبيل عيسى ومروان المسلماني وعلاء عرفة وفادى السيد وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي.

مسلسل زمالك بولاق

وايضا تشارك في مسلسل زمالك بولاق ويشارك في بطولته العمل، كل من: خالد الصاوي، عبير صبرى، باسم سمرة، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.