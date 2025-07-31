نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فاكر المنيل؟!.. صلاح عبد الله يكشف ذكرياته مع الراحل لطفي لبيب: 'كان فيها عواجيز مصر' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد الفنان صلاح عبد الله، ذكرياته مع الفنان لطفي لبيب كونهما أصدقاء لفترة طويلة معقبا على حديثه بعد شهرته عقب تخطيه سن الـ 60 عاما.

وقال صلاح عبد الله خلال مداخلة هاتفية سابقة أثناء حلول لطفي لبيب ضيفًا في البرنامج قبل رحيله وذلك مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "فاكر المنيل يا لطفي بتاع إسعاد يونس اللي كان فيه كل عواجيز مصر وعملنا فيه مسلسل دمه خفيف بس للأسف لم يذاع في مصر، وكنت أنا والراحل علاء ولي الدين أصغر اتنين في اللوكيشن ولطفي عنده موهبة الكتابة ومتميز وقبل الستين سنة من الشهرة كان عنده مشوار في المسرح وعدد من الأعمال الفنية".

وأشار صلاح، إلى أن لطفي لبيب مرت علية مرحلة من الإحباط من التمثيل، وبدأ يتحدث معه بأن يطلب من المنتجين أن يقرؤن القصص والروايات التي كان يكتبها، وفي وقتها كان ممثل وأعجبت للغاية بأداؤه بطريقة فوق الوصف.

وأوضح صلاح عبد الله، أن لطفي لبيب بعد فترة أصبح الجوكر الذي لم يستطيع نجوم مصر أن يستغنوا عنه في أعمالهم الفنية سواء السينما أو الدراما وأصبح حلم كل ممثل أن يصل لأداء لطفي لبيب وقدراته وكواليسه ما أروعها.

وأردف صلاح عبد الله،:"مفيش ممثل ما أشتغلش مع لطفي لبيب غير ولو كان مرتاح معاه وبالذات الشباب الصغير.. وأنا واحد من الناس اللي كنت لما بشتغل معاه ببقى طاير من السعادة اللي فيها ولما كنا بنخلص المشهد بنقعد نتكلم وأنا بعشقه لما كان بيحكيلي عن ذكرياته".