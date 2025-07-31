نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم فهمي عن لطفي لبيب: 'بعتبره صاحبي مش أستاذي وتشرفت بالعمل معه' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان كريم فهمي عن الفنان لطفي لبيب وقال إنه يعتبره بمثابة صديقه وفي نفس الوقت فهو أستاذه الذي تتلمذ على يده ويكن له محبة كبيرة في قلبه.



وتابع كريم فهمي خلال مداخلة هاتفية سابقة أثناء حلول لطفي لبيب ضيفًا في البرنامج قبل رحيله وذلك مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"وحشتنا جدا يا أستاذ لطفي.. أنت لما بتطلع تطمنا على نفسك بنبقى محتاجين نشوفك أكتر واكتر كمان.. إحنا اشتغلنا مع بعض كتير وقليل لما حد فينا من الممثلين اللي تجتمع على حد ولطفي كل الناس بتحبه وبتجتمع عليه سواء من الجمهور أو الزملاء أو الأصدقاء".



وأشار كريم فهمي، إلى أنه تعاون مع الفنان لطفي لبيب أكثر من مرة في عمل فني وله الشرف بقول ذلك، كما أنه سوف يذهب لمقابلته خلال الفترة الحالية.