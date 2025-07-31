نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطفي لبيب يعاتب صبري فواز على الهواء: "زعلان منه" والأخير يرد (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان صبري فواز، عن سعادته بحديث الفنان لطفي لبيب خلال تصريح له حول أن الأول عوض غيابه عن الشاشة كونه فنان موهوب وقدم أعمال فنية جيدة.



وتابع صبري فواز خلال مداخلة هاتفية سابقة قبل رحيل الفنان لطفي لبيب أثناء حلوله ضيفًا مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،: "شرف كبير ليا أن لطفي لبيب يتكلم عني ويقول الكلام ده.. من بدري وهو بيقول عني وعامل معايا واجب كبير بكلامه وهو صاحب النصيحة الأهم اللي غيرت حياتي في التمثيل والحياة الشخصية".

وأشار صبري فواز، إلى أن الفنان لطفي لبيب نصحه بقول "متنورش العالي" وأنا ملتزم بكلامه بعمل بنصيحته، فيما عاتب لطفي لبيب، الفنان صبري فواز على الهواء مباشرة بقول "أنا زعلان منه.. أستنيتك ومجتش ليه يا صبري"، ليرد عليه بقول: "ده أنا أجيلك لحد عندك أنت عارف غلاوتك عندي يا عم لطفي.. ده أنت الغالي".

وأوضح صبري، أنه شارك الفنان لطفي لبيب عدة أعمال وهو شخص جميل للغاية وقريب من المحبة ونتعلم منه أشياء كثيرة.



وتحدث لطفي لبيب، عن مقولة "متنورش العالي"، موضحًا أن العالي دائمًا يبهر من حوله ويجعل الرؤية شديدة للغاية وتسبب تعب للعين، إنما يجب أن نجعل النظرة إضاءة عادية حتى لا يخاف الناس منه.